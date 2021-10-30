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Россия упрощает импорт кормовой продукции

Россия упрощает импорт кормовой продукции Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в ближайшее время расширит перечень иностранных предприятий и номенклатуру кормовой продукции, которую разрешено ввозить в страну.
АПК
30 октября 2021 г. 16:10
Россия упрощает импорт кормовой продукции

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) в ближайшее время расширит перечень иностранных предприятий и номенклатуру кормовой продукции, которую разрешено ввозить в страну.

Как сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор, ведется планомерная работа с зарубежными ведомствами по возобновлению поставок кормовой продукции в Россию.

Отмечается, что в адрес Россельхознадзора поступают многочисленные материалы от иностранных компетентных органов с информацией о проводимых расследованиях по выявленным ранее нарушениям и принимаемых мерах по обеспечению соблюдения требований российской стороны, а также гарантии их выполнения в будущем.

Российское ведомство поэтапно с июня 2021 года разрешило возобновить поставки 195 позиций кормов и кормовых добавок с 65 предприятий Германии, Испании, Нидерландов и Великобритании, из которых 33 компании – экспортеры функциональных кормов для непродуктивных животных.

Список предприятий постепенно расширяется, и в перспективе будет дополнен очередными позициями кормов и кормовых добавок, в том числе производимых в Бельгии, сроком на 3 месяца.

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Версия на английском языке Russia simplifies import of feed products
Версия на азербайджанском языке Rusiya yem məhsullarının idxalını asanlaşdırır  

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