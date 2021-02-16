О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия сократит количество привлекаемых в АПК сезонных мигрантов

Россия сократит количество привлекаемых в АПК сезонных мигрантов Минсельхоз будет готовить таких специалистов, а фермерские хозяйства должны при этом организовывать и создавать условия для их работ
АПК
16 февраля 2021 г. 16:19

Количество привлекаемых для проведения сезонных полевых работ мигрантов в 2022 году будет сокращено в пользу российских студентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"В следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями, от которых отказывались фермеры", - сказал он.

Хатуов подчеркнул, что Минсельхоз будет готовить таких специалистов, а фермерские хозяйства должны при этом организовывать и создавать условия для их работы. Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с каждым регионом. "Нам нужны наши квалифицированные специалисты", - заключил Хатуов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Новости партнеров

Самое читаемое

Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
Госдума России наградила азербайджанку за борьбу с COVID-19
9 февраля 2021 г. 17:21
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
Курячий: Пример Азербайджана произвел сильное впечатление на граждан Украины
10 февраля 2021 г. 11:14
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
15 февраля 2021 г. 17:30
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
ВидеоРоссийский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
11 февраля 2021 г. 10:44
Бельгийские парламентарии обсудили карабахскую войну
ФотоБельгийские парламентарии обсудили карабахскую войну
10 февраля 2021 г. 00:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi