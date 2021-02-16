Россия сократит количество привлекаемых в АПК сезонных мигрантов

Минсельхоз будет готовить таких специалистов, а фермерские хозяйства должны при этом организовывать и создавать условия для их работ

Количество привлекаемых для проведения сезонных полевых работ мигрантов в 2022 году будет сокращено в пользу российских студентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в ходе съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов.

"В следующем году мы будем сокращать количество ввозимых иностранцев. Нравится нам это или нет, но мы будем приглашать наших студентов, начиная с профтехучилищ, заканчивая высшими учебными заведениями, от которых отказывались фермеры", - сказал он.

Хатуов подчеркнул, что Минсельхоз будет готовить таких специалистов, а фермерские хозяйства должны при этом организовывать и создавать условия для их работы. Он также отметил, что этот вопрос будет обсуждаться с каждым регионом. "Нам нужны наши квалифицированные специалисты", - заключил Хатуов.