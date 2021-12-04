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Россия разрешила ввоз томатов и яблок еще 12 компаниям Азербайджана

Россия разрешила ввоз томатов и яблок еще 12 компаниям Азербайджана Россельхознадзор с 6 декабря разрешает поставки томатов и яблок 12 азербайджанским предприятиям.
АПК
4 декабря 2021 г. 00:09
Россия разрешила ввоз томатов и яблок еще 12 компаниям Азербайджана

Россельхознадзор с 6 декабря разрешает поставки томатов и яблок 12 азербайджанским предприятиям.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте ведомства.

Россельхознадзор с 10 декабря прошлого года ввел временные ограничения на поставки яблок и томатов из Азербайджана, т.к. в них систематически выявляли южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку, напоминает ведомство.

"Россельхознадзор с 6 декабря 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов и яблок с 12 азербайджанских предприятий, семь из которых производят томаты, пять - яблоки", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanın daha 12 müəssisəsinə pomidor və alma idxalına icazə verib

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