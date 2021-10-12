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Россия не разрешила ввозить из Азербайджана 2,6 тонны клубники

Россия не разрешила ввозить из Азербайджана 2,6 тонны клубники Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала октября 2021 года был проконтролирован ввоз 4 626,7 тонн свежих овощей и фруктов из Азербайджана и Ирана.
АПК
12 октября 2021 г. 15:15
Россия не разрешила ввозить из Азербайджана 2,6 тонны клубники

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора с начала октября 2021 года был проконтролирован ввоз 4 626,7 тонн свежих овощей и фруктов из Азербайджана и Ирана.

Об этом сообщил Report со ссылкой на Россельхознадзор.

В зону ответственности Управления по месту доставки на СВХ "Виадук" и железнодорожной станции Дербент поступило 1 328,4 тонн овощей (картофель, перец, чеснок, огурцы, зелень и др.) и 3 298,3 тонн фруктов (клубника, мандарины, яблоки, гранаты, виноград и др.).

В ходе карантинного фитосанитарного контроля, госинспекторами Россельхознадзора не допущено к ввозу на территорию России четыре товарные партии, зараженных карантинными вредными объектами.

В числе запретной продукции оказались 2,6 тонн клубники из Азербайджана, а также 20 тонн яблок, 17,2 тонн цветной капусты и 16,5 тонн перца из Ирана. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил 56,3 тонн.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycandan 2,6 ton çiyələyin idxalına icazə verməyib

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