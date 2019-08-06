Рассчитывающие на субсидию фермеры могут лишиться ее из-за неверных данных

В отношении фермеров, которые предоставляют неверную информацию для получения государственных субсидий, предпринимаются соответствующие меры.

Об этом сообщил Report председатель Агентства аграрных кредитов и развития Мирза Алиев.

"Ошибки в данных будут оцениваться по шкале 5%, 5–20%, 20–50% и более 50%. Ошибки до 5% допускаются. Однако если более 50% предоставленной ими информации окажется неверной, фермеры лишатся субсидий для земельного участка на этот и следующий год", - сказал он.

Председатель агентства также прокомментировал информацию о том, что некоторые фермеры занимаются сельскохозяйственной деятельностью ради получения субсидий: "Если фермер засеивает 1 га зерна, субсидий хватает только на удобрения и моторное масло. Фермер получает 50 манатов на моторное масло и в несколько раз больше платит за семена и вспашку. Субсидии всегда сбалансированы так, чтобы погашать 40-50% расходов фермера. Кроме того, большинство этих субсидий выплачивается безналичным способом".