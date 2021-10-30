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Производство сельхозпродукции в Нахчыване выросло на 3,5%

Производство сельхозпродукции в Нахчыване выросло на 3,5% В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 409 миллионов 830,3 тысяч манатов.
АПК
30 октября 2021 г. 05:18
Производство сельхозпродукции в Нахчыване выросло на 3,5%

В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 409 миллионов 830,3 тысяч манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

С начала года в автономной республике собрано 105 807 тонн зерна и зернобобовых, 11 044 тонны кукурузы, 395 тонн подсолнечника, 71,8 тонны табака, 77 470,1 тонны овощей, 54 тыс. тонн овощей и 54 тыс. тонн овощей и т.д.

Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Версия на азербайджанском языке Cari il Naxçıvanda kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 3,5 faiz artıb

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