Производство сельхозпродукции в Нахчыване выросло на 3,5%

В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 409 миллионов 830,3 тысяч манатов.

В январе-сентябре текущего года в Нахчыванской Автономной республике произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 409 миллионов 830,3 тысяч манатов.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет по статистике Автономной Республики.

С начала года в автономной республике собрано 105 807 тонн зерна и зернобобовых, 11 044 тонны кукурузы, 395 тонн подсолнечника, 71,8 тонны табака, 77 470,1 тонны овощей, 54 тыс. тонн овощей и 54 тыс. тонн овощей и т.д.

Это на 3,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года.