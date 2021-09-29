Производство сельхозпродукции в Нахчыване выросло на 3,2%

В январе-августе 2021 года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на 338 миллионов 53,5 тысячи манатов, что на 3,2 процента больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

В январе-августе 2021 года в Нахчыванской Автономной Республике произведено сельскохозяйственной продукции на 338 миллионов 53,5 тысячи манатов, что на 3,2 процента больше, чем в соответствующем периоде 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомстата Нахчыванской Автономной Республики.

За этот период производство мяса в живом весе составило 15 333 тонны, молока - 70 239 тонн.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года производство мяса увеличилось на 3,8 процента, а молока - на 1,7 процента.