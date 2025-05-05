Проект "Молодой пчеловод" по инициативе Лейлы Алиевой пройдет в Хызы

Проект "Молодой пчеловод" по инициативе Лейлы Алиевой пройдет в Хызы

Проект "Молодой пчеловод", направленный на содействие занятости молодых семей и развитие экологического предпринимательства, в этот раз будет реализован в Хызинском районе.

Как сообщили Report в Общественном объединении IDEA, к участию в проекте будут привлечены 20 молодых семей. Вначале они пройдут курс теоретических и практических занятий. По завершении обучения участникам предоставят пчелиные семьи и ульи, пчеловодческую одежду, медогонки и другое необходимое оборудование.

Для начинающих пчеловодов будут созданы все условия для эффективной организации производственного процесса.