О нас

Проект "Молодой пчеловод" по инициативе Лейлы Алиевой пройдет в Хызы

Проект "Молодой пчеловод" по инициативе Лейлы Алиевой пройдет в Хызы Проект "Молодой пчеловод" по инициативе Лейлы Алиевой пройдет в Хызы
АПК
5 мая 2025 г. 17:48
Проект Молодой пчеловод по инициативе Лейлы Алиевой пройдет в Хызы

Проект "Молодой пчеловод", направленный на содействие занятости молодых семей и развитие экологического предпринимательства, в этот раз будет реализован в Хызинском районе.

Как сообщили Report в Общественном объединении IDEA, к участию в проекте будут привлечены 20 молодых семей. Вначале они пройдут курс теоретических и практических занятий. По завершении обучения участникам предоставят пчелиные семьи и ульи, пчеловодческую одежду, медогонки и другое необходимое оборудование.

Для начинающих пчеловодов будут созданы все условия для эффективной организации производственного процесса.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Gənc arıçı” layihəsi Xızıda keçiriləcək

Самое важное

Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
3 мая 2025 г. 16:23
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
ПРООН прекращает свою деятельность в Азербайджане
2 мая 2025 г. 12:20
В Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-иранский бизнес-форум
29 апреля 2025 г. 01:44
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
Президент Азербайджана: Проект Аразского коридора привлекает большое внимание как в нашем регионе, так и в мире
28 апреля 2025 г. 19:53
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
Иранские компании приглашены к участию в инфраструктурных проектах в Азербайджане
28 апреля 2025 г. 19:37
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
Президент: Азербайджан и Иран принимают участие в важных международных проектах
28 апреля 2025 г. 19:30
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
Ильхам Алиев: Достигнутые в ходе визита договоренности еще раз подтверждают ирано-азербайджанскую дружбу, братство
28 апреля 2025 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi