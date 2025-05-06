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Продукция Гянджинского автозавода выйдет на рынки Турции и других стран

Продукция Гянджинского автозавода выйдет на рынки Турции и других стран Продукция Гянджинского автозавода выйдет на рынки Турции и других стран
АПК
6 мая 2025 г. 16:30
Продукция Гянджинского автозавода выйдет на рынки Турции и других стран

Продукция Гянджинского автомобильного завода в ближайшем будущем выйдет на рынки Турции и других стран.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель наблюдательного совета завода, депутат Милли Меджлиса Ханлар Фатиев.

"Работа в этом направлении ведется уже долгое время и уже заключили новый договор, который обеспечит выход нашей продукции на рынки Турции и других стран. Мы также наладили сотрудничество с белорусскими компаниями и заводами с 2007 года, работали с Минским тракторным заводом и Минским автомобильным заводом", - сказал Фатиев журналистам в ходе визита на освобожденные территории вместе с делегацией премьер-министра Беларуси.

Фатиев также отметил, что Гянджинский завод продолжает сотрудничать с Минским автозаводом в производстве белорусских тракторов. "В настоящее время мы производим примерно 700-800 тракторов в год. На заводе также давно ведется производство коммунальной техники. Мы начали работу в этой области много лет назад. На основе трехстороннего соглашения между немецкой компанией Haller, Минским автомобильным заводом и Гянджинским автомобильным заводом производятся мусоровозы, и это сотрудничество будет продолжаться", - добавил он.

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Версия на английском языке Ganja Automobile Plant expands exports to Turkish, other markets
Версия на азербайджанском языке Gəncə Avtomobil Zavodunun məhsulları Türkiyə bazarına çıxarılacaq

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