Президент Ильхам Алиев наградил работников сельского хозяйства - ПОЛНЫЙ СПИСОК

7 ноября, 2016 20:52

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении работников сельского хозяйства. Как сообщает Report, согласно документу, за заслуги в развитии сельского хозяйства и плодотворную деятельность на государственной службе награждаются: орденом "За службу Отечеству" 3-й степени Джафаров Ибрагим Гасан оглу медалью "За отличие на государственной службе" Байрамов Ильхам Узеир оглу Гусейнов Адалят Исмаил оглу Ибрагимова Тахмина Бурзу гызы Гараджаев Аббас Зейнал оглу Рзаев Рамиз Ильяс оглу Салманов Рамиз Азизага оглу медалью "Терегги" Аббасов Бахлул Гусейн оглу Абдуллаева Наргиз Муса гызы Бабаев Джумшуд Бейляр оглу Байрамов Бахруз Сурхай оглу Джамалов Бахруз Алиага оглу Джумшудов Имран Мухаммедали оглу Ахмедов Шукюр Агали оглу Ахмедова Лятифа Фазиль гызы Мамедов Ханмамед Шихбаба оглу Мамедов Ислам Исмаил оглу Мамедов Васиф Гылман оглу Нуриев Микаил Азиз оглу Талыбов Сейфеддин Талыб оглу Теймуров Иктидар Ядулла оглу.









