Премьер-министр: В Азербайджане ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания

В Азербайджане ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания, в результате чего правительству удалось обеспечить население необходимыми продовольственными товарами.

В Азербайджане ведется серьезная работа по созданию запасов основных продуктов питания, в результате чего правительству удалось обеспечить население необходимыми продовольственными товарами.

Как сообщает Report, об этом премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов сказал на пленарном заседании III Евразийского конгресса в Сочи.

По его словам, по поручению главы государства в июле 2022 года Кабинет министров издал распоряжение о повышении уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей и оказании местным производителям государственной поддержки. Параллельно предпринимаются меры по увеличению резервов государственного зернового фонда и формированию продовольственного обеспечения.

"Именно с этой целью в октябре 2021 года президентом Азербайджана было создано Агентство государственных резервов. В январе текущего года правительство освободило от таможенных пошлин зерно и продукты переработки зерна, импортируемые для запасов Государственного зернового фонда", - отметил премьер.

Он также заявил, что Азербайджан готов и дальше развивать сотрудничество, делиться своим опытом с партнерами-членами ЕАЭС в целях содействия обеспечению продовольственной безопасности.