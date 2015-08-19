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    Премьер-министр Грузии: Генсек НАТО совершит визит в Грузию

    Ожидается, что визит состоится 26-27 августа

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Генсек НАТО Йенс Столтенберг на следующей неделе посетит Грузию. Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время пребывания в Батуми.

    "Генсек НАТО через неделю совершит визит в Грузию" — приводит его слова агентство. Ожидается, что визит состоится 26-27 августа.

    Ранее Минобороны Грузии сообщало о том, что генсек НАТО в августе отправится в Грузию, но конкретная дата визита тогда не называлась.

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