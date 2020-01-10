 Наверх

Председатель AKİA: ЭСИС объединит участников аграрного сектора на единой платформе

​Председатель AKİA: ЭСИС объединит участников аграрного сектора

Предоставление субсидий фермерам через электронную сельскохозяйственную информационную систему (ЭСИС) позволит всем участникам аграрного сектора объединиться на единой платформе.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Агентства аграрного кредитования и развития (AKİA) Мирза Алиев.

Он отметил, что на портале www.eagro.az регистрируются не только фермеры, но и поставщики семян, удобрений, пестицидов, специалисты по искусственному оплодотворению, ветеринары: "В системе будут размещены предлагаемые ими услуги и товары и их расценки. Фермеры смогут сравнивать цены и выбирать наиболее приемлемые услуги и товары".

После того, как субсидии будут перечислены на "фермерскую карту", фермеры смогут осуществлять платежи через POS-терминалы или онлайн. ЭСИС также будет служить платформой для онлайн-заказов и продаж для поставщиков.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!