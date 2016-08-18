Полиция задержала подозреваемого в причастности к атаке на востоке Турции

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала подозреваемого в причастности к атаке в восточном городе Ван.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

В среду недалеко от границы Турции с Ираном у отделения полиции взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. При взрыве погибли три человека, по меньшей мере 40, среди которых два полицейских, получили ранения.

Как передавали местные СМИ, взрывное устройство привели в действие представители запрещенной в стране рабочей партии Курдистана.