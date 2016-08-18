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    Полиция задержала подозреваемого в причастности к атаке на востоке Турции

    Взрывное устройство привели в действие представители запрещенной в стране рабочей партии Курдистана

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Полиция Турции задержала подозреваемого в причастности к атаке в восточном городе Ван.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Anadolu.

    В среду недалеко от границы Турции с Ираном у отделения полиции взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. При взрыве погибли три человека, по меньшей мере 40, среди которых два полицейских, получили ранения.

    Как передавали местные СМИ, взрывное устройство привели в действие представители запрещенной в стране рабочей партии Курдистана.

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