По зерновому коридору прошли уже более 130 судов с украинским продовольствием

За 1,5 месяца работы зернового коридора через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.

За 1,5 месяца работы зернового коридора через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что всего из деблокированных украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Сегодня, 14 сентября, в рамках реализации зерновой инициативы из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов со 153 тыс. тонн продовольствия. Они направляются в страны Азии и Европы.