О нас

По зерновому коридору прошли уже более 130 судов с украинским продовольствием

По зерновому коридору прошли уже более 130 судов с украинским продовольствием За 1,5 месяца работы зернового коридора через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.
АПК
14 сентября 2022 г. 16:19
По зерновому коридору прошли уже более 130 судов с украинским продовольствием

За 1,5 месяца работы зернового коридора через порты Большой Одессы экспортировано 3,1 млн тонн агропродукции.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило Министерство инфраструктуры.

Отмечается, что всего из деблокированных украинских портов вышли 134 судна с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Сегодня, 14 сентября, в рамках реализации зерновой инициативы из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" вышли 5 судов со 153 тыс. тонн продовольствия. Они направляются в страны Азии и Европы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Over 130 vessels with Ukrainian food already passed through grain corridor

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi