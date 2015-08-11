По наблюдателям ОБСЕ на востоке Украины вновь был открыт огонь

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Наблюдатели ОБСЕ на востоке Украины вновь подверглись обстрелу. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении действующего председателя организации, главы МИД Сербии Ивицы Дачича.

Он в очередной раз призвал все стороны конфликта не препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии и осудил недавний поджог автомобилей ОБСЕ в Донецке.

Дачич также указал, что очередное обострение обстановки и рост насилия на востоке Украины противоречит минским соглашениям. По его словам, особое беспокойство вызывает "значительное увеличение нарушений режима прекращения огня к северу и к востоку от Мариуполя".