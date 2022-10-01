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Пчеловоды из Восточного Зангезура и Карабаха впервые представили продукцию на ярмарке меда в Баку

Пчеловоды из Восточного Зангезура и Карабаха впервые представили продукцию на ярмарке меда в Баку Фермеры из Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон впервые представили свою продукцию на ярмарке продуктов пчеловодства, организованной в Баку министерством сельского хозяйства.
АПК
1 октября 2022 г. 17:54
Пчеловоды из Восточного Зангезура и Карабаха впервые представили продукцию на ярмарке меда в Баку

Фермеры из Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон впервые представили свою продукцию на ярмарке продуктов пчеловодства, организованной в Баку министерством сельского хозяйства.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства Вугар Гусейнов.

По его словам, впервые на продажу была выставлена продукция из всех регионов, где имеются пчеловодческие хозяйства: "На ярмарке представлено 120 тонн продукции, из которых 100 тонн разливного меда, а 20 тонн - мед в сотах".

По словам В. Гусейнова, качество продукции тщательно проверено министерством.

Напомним, ярмарка меда в Баку продлится до 20 октября. Покупатели могут приобрести мед и продукцию пчеловодства каждый день с 09:00 до 19:00.

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Версия на английском языке ФотоFarmers from Eastern Zangazur and Karabakh participate in honey fair for first time
Версия на азербайджанском языке ФотоBal yarmarkasına ilk dəfə Şərqi Zəngəzur və Qarabağdan fermerlər qatılıb

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