Пчеловоды из Восточного Зангезура и Карабаха впервые представили продукцию на ярмарке меда в Баку

Фермеры из Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон впервые представили свою продукцию на ярмарке продуктов пчеловодства, организованной в Баку министерством сельского хозяйства.
Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства Вугар Гусейнов.
По его словам, впервые на продажу была выставлена продукция из всех регионов, где имеются пчеловодческие хозяйства: "На ярмарке представлено 120 тонн продукции, из которых 100 тонн разливного меда, а 20 тонн - мед в сотах".
По словам В. Гусейнова, качество продукции тщательно проверено министерством.
Напомним, ярмарка меда в Баку продлится до 20 октября. Покупатели могут приобрести мед и продукцию пчеловодства каждый день с 09:00 до 19:00.