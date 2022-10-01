Пчеловоды из Восточного Зангезура и Карабаха впервые представили продукцию на ярмарке меда в Баку

Фермеры из Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон впервые представили свою продукцию на ярмарке продуктов пчеловодства, организованной в Баку министерством сельского хозяйства.

Фермеры из Восточно-Зангезурской и Карабахской экономических зон впервые представили свою продукцию на ярмарке продуктов пчеловодства, организованной в Баку министерством сельского хозяйства.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы министерства Вугар Гусейнов.

По его словам, впервые на продажу была выставлена продукция из всех регионов, где имеются пчеловодческие хозяйства: "На ярмарке представлено 120 тонн продукции, из которых 100 тонн разливного меда, а 20 тонн - мед в сотах".

По словам В. Гусейнова, качество продукции тщательно проверено министерством.

Напомним, ярмарка меда в Баку продлится до 20 октября. Покупатели могут приобрести мед и продукцию пчеловодства каждый день с 09:00 до 19:00.