С 1 октября в Баку стартует ярмарка продукции пчеловодства

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 1 октября по адресу Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик") пройдет 22-ая Республиканская выставка-ярмарка п

При совместной организации Министерства сельского хозяйства и Ассоциации пчеловодов Азербайджана с 1 октября по адресу Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (недалеко от станции метро "Гянджлик") пройдет 22-ая Республиканская выставка-ярмарка продукции пчеловодства.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Подготовительные работы к мероприятию уже завершены. Также завершился процесс транспортировки меда и другой продукции со склада ОАО "Аграрные поставки и снабжение" по адресу проведения выставки-ярмарки.

Пчеловоды с подтвержденной регистрацией уже сдали свою продукцию на склад. Общий объем меда и других продуктов пчеловодства, собранных на складе, составляет около 120 тонн. Сотрудники Агентства продовольственной безопасности Азербайджана в присутствии пчеловодов взяли образцы продукции, которая будет представлена на ярмарке, и проверили их в лабораторных условиях. Несоответствующая стандартам продукция пчеловодства не будет допущена к реализации.