​ООН: власти Йемена и мятежники на следующей неделе проведут мирные переговоры

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Правительство Йемена, шиитские мятежники-хоуситы и возглавляемая бывшим президентом страны Али Абдаллой Салехом партия Всеобщий народный конгресс согласились на следующей неделе провести мирные переговоры.

Как передает Report, об этом сообщил в четверг специальный посланник генерального секретаря ООН по Йемену Исмаил ульд Шейх Ахмед.

Как следует из обнародованного в штаб-квартире всемирной организации заявления эмиссара, место и время проведения переговоров "будет объявлено в ближайшие дни".