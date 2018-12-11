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    ООН: Производство рыбной продукции в Азербайджане резко сократилось

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Производство рыбной продукции в Азербайджане сократилось почти на 50% за последние 20 лет.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении представительства ООН в Азербайджане.

    Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН совместно с министерством экологии и природных ресурсов провела семинар для анализа ситуации в сфере рыболовства. 

    В мероприятии также приняли участие представители министерства сельского хозяйства и Агентства по продовольственной безопасности.

    Экспертам были представлены отчеты по 10 различным рыбоводческим хозяйствам для выдачи заключения. 

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