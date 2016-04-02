Норвегия к 2025 году откажется от автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По данным норвежского Национального транспортного плана, одобренного парламентом, в 2025 году власти страны фьордов собираются запретить продажу машин, работающих на бензиновом или дизельном топливе. Как сообщает Report со ссылкой на "Комсомольскую правду", в королевстве начнут продавать только машины, которые функционируют на электротяге или с помощью т.н. водородных топливных элементов.

Власти готовы инвестировать значительные средства в совершенствование экологически чистого общественного транспорта. К тому же деньги будут потрачены на строительство дорожек, предназначенных для велосипедистов. На все эти проекты уйдет около миллиарда евро.

Кроме того, до 2030 года власти планируют уменьшить количество выхлопных газов машин вдвое. Они также запретят регистрировать любую технику, работающую на бензине или же дизельном топливе. В то же время, для электромобилей начнут выделять свободные места на парковках. По данным властей, уже на сегодняшний день каждая пятая машина в Норвегии работает на электричестве.