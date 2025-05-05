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Нанесенный фермерам в Нахчыване ущерб будет возмещен Аграрным страховым фондом

Нанесенный фермерам в Нахчыване ущерб будет возмещен Аграрным страховым фондом Ущерб, нанесенный застрахованным фермерам в Нахчыване, будет возмещен Аграрным страховым фондом в течение 7 рабочих дней.
АПК
5 мая 2025 г. 22:29
Нанесенный фермерам в Нахчыване ущерб будет возмещен Аграрным страховым фондом

Ущерб, нанесенный застрахованным фермерам в Нахчыване, будет возмещен Аграрным страховым фондом в течение 7 рабочих дней.

Об этом в интервью местному бюро Report сообщил руководитель Нахчыванского филиала фонда Сархан Мамедов.

Он отметил, что сумма ущерба, нанесенного застрахованным фермерам в результате града, будет уточнена после завершения приема заявлений и оценки независимого эксперта.

Отметим, что хозяйственные угодья Нахчыванской Автономной Республики, в основном в Шахбузском и Бабекском районах, понесли наибольший ущерб в результате града.

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Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda fermerlərə dəymiş ziyan Aqrar Sığorta Fondu tərəfindən ödəniləcək

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