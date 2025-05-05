Нанесенный фермерам в Нахчыване ущерб будет возмещен Аграрным страховым фондом

Ущерб, нанесенный застрахованным фермерам в Нахчыване, будет возмещен Аграрным страховым фондом в течение 7 рабочих дней.

Ущерб, нанесенный застрахованным фермерам в Нахчыване, будет возмещен Аграрным страховым фондом в течение 7 рабочих дней.

Об этом в интервью местному бюро Report сообщил руководитель Нахчыванского филиала фонда Сархан Мамедов.

Он отметил, что сумма ущерба, нанесенного застрахованным фермерам в результате града, будет уточнена после завершения приема заявлений и оценки независимого эксперта.

Отметим, что хозяйственные угодья Нахчыванской Автономной Республики, в основном в Шахбузском и Бабекском районах, понесли наибольший ущерб в результате града.