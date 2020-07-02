Минсельхоз Азербайджана о дороговизне аграрной продукции

Минсельхоз Азербайджана о дороговизне аграрной продукции

В Азербайджане наблюдается рост производства сельскохозяйственной продукции. В январе-мае этого года производство аграрной продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 3,6%, в том числе картофеля - на 13,7%, овощей - на 16,2%, фруктов и ягод - на 24,7%.

Как сообщает Report, об этом рассказала заместитель директора аналитического департамента Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Саадет Гаджиева.

По ее словам, сейчас сезон уборки зерновых и урожайность удовлетворительная: "Но климатические условия в этом году не были благоприятны для земледелия. Из-за засухи в производстве зерновых существенных изменений не будет в сравнении с прошлым годом".

С.Гаджиева добавила, что в стране нет ограничений на продажу аграрной продукции: "Спрос на аграрную продукцию на городских рынках высок".

Она также прокомментировала вопрос о дороговизне сельхозпродукции: "Сезонные продукты кажутся дорогими. Однако мы регулярно проводим мониторинг цен, который показывает, что продажа аграрной продукции в стране дешевле, чем в соответствующем периоде прошлого года. Предложение продукции по более высокой стоимости зависит от отношения спроса и предложения. Аграрная отрасль уже становится прибыльной сферой. Конкурентоспособность в этой области растет".