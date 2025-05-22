Меджнун Мамедов: Правильное управление рыбными ресурсами обеспечит устойчивость окружающей среды

Правильное управление рыбными ресурсами, регулирование промыслового сезона, шаги, предпринятые в области охраны редких и исчезающих видов, обеспечивают устойчивость как окружающей среды, так и экономической деятельности в регионах.

Правильное управление рыболовством и рыбными ресурсами, а также усиление охраны редких и исчезающих видов обеспечивают устойчивость как окружающей среды, так и региональной экономики.

Как сообщает Report, об этом написал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов в соцсети X.

"Мы приняли участие в мероприятии по выпуску осетровых рыб в Каспийское море в связи с Международным днем биологического разнообразия. Наличие различных видов рыб в водоемах обеспечивает не только экологический баланс, но и экономическую устойчивость.

Защита и устойчивое управление биоразнообразием - это ответственность каждого из нас. Осознание важности биоразнообразия для здоровья экосистем и экономической устойчивости, а также деятельность в этой области важны для благополучия будущих поколений", - говорится в публикации.