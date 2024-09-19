Компания AZCHEMCO и The Fertilizer Institute подписали соглашение о сотрудничестве

Азербайджанский компания AZCHEMCO подписала с американским Институтом удобрений (The Fertilizer Institute) соглашение о сотрудничестве.

Азербайджанский компания AZCHEMCO подписала с американским Институтом удобрений (The Fertilizer Institute) соглашение о сотрудничестве.

Как сообщает Report, документ был подписан на полях ежегодной Всемирной конференции по удобрениям в Вашингтоне.

В рамках соглашения компания AZCHEMCO приняла членство в организации для расширения географии экспорта производимых в Азербайджане жидких и водорастворимых удобрений, агрохимикатов и лекарств для растений.

Членами Института удобрений являются такие мировые гиганты отрасли как ICL, KOCH Fertilizer, Mosaic, YARA, Ameropa, CF, Eurochem, HELM и многие другие.

Ежегодно Всемирная конференция по удобрениям привлекает сотни членов Института, профессионалов отрасли и представителей всех секторов индустрии удобрений со всего мира. В рамках конференции обсуждаются инновации в аграрном и агрохимическом секторах, методологии использования удобрений, экономика и многое другое.