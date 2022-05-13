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Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара

Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара Казахстан ввел запрет сроком на шесть месяцев на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.
АПК
13 мая 2022 г. 10:44
Казахстан ввел временный запрет на вывоз сахара

Казахстан ввел запрет сроком на шесть месяцев на вывоз сахара белого и сахара-сырца тростникового.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, соответствующий приказ издал министр сельского хозяйства Казахстана.

Министерству сельского хозяйства Казахстана поручено в установленном законодательством порядке информировать Евразийскую экономическую комиссию о введении данного запрета.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее глава Минсельхоза Ербол Карашукеев сообщал, что 58% потребляемого в Казахстане сахара завозится из-за рубежа. До конца августа в республику смогут завезти 250 тыс. тонн сахара без уплаты таможенных пошлин из стран, не входящих в ЕАЭС.

"Ожидается увеличение производства сахара в 7 раз – до 254 тыс. тонн, снижение импорта сахара на 32%, что позволит повысить обеспеченность внутреннего рынка сахаром отечественного производства с 7% до 43%", - сказал министр в конце апреля на заседании правительства.

Е. Карашукеев отметил, что для получения таких результатов необходима государственная поддержка посредством предоставления в течении 5-6 лет субсидий и льготных кредитов.

Ежегодное потребление сахара в Казахстане составляет порядка 532 тыс. тонн, из них за счет отечественного сырья – 7%.

"Это связано мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы, изношенностью сахарных заводов, демпингом цен со стороны российских производителей", - объяснил Е.Карашукеев.

За счет решения проблемы обеспечения водой, расширения посевных площадей с 14,5 тыс. га до 38 тыс. га, технического оснащения, а также запуска проектов по модернизации и строительству сахарного завода с инфраструктурным развитием отрасли ожидается увеличение валового сбора продукции от 332 тыс. тонн до 1,8 млн. тонн.

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Версия на английском языке Kazakhstan temporarily bans sugar exports
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan şəkər ixracını qadağan edir

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