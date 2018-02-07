Камран Набизаде: Себестоимость производства табака в Азербайджане достаточно высока

© Report/ Elchin Murad

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ В отрасли табаководства Азербайджана существуют те же проблемы, что и в хлопководстве.

Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор Азербайджанской промышленной корпорации Камран Набизаде на мероприятии "Итоги четвертого года реализации Государственной программы социально-экономического развития регионов (2014-2018 годы): предстоящие задачи".

"Себестоимость производства табака высока, это ненормальный показатель. Проблемы табаководства начинаются уже с посева. Необходимо наладить работу с фермерами, расширить с ними деятельность, а также найти механизм влияния на тех фермеров, которые не возвращают средства. Из-за этих проблем мы не можем получить качественный результат. При этом имеются и проблемы с продажей продукции", - сказал глава корпорации.

По словам К. Набизаде, табаководство и хлопководство являются одними из приоритетных областей: "На долю Азербайджанской промышленной корпорации выпадает реализация 30-35% госпрограммы по развитию хлопководства и 90-95% - табаководства. Одним словом, основная нагрузка падает на нас".