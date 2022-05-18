Израильские сельхозтехнологии могут быть успешно использованы в Азербайджане

Израильские сельскохозяйственные технологии могут быть успешно использованы в Азербайджане.

Израильские сельскохозяйственные технологии могут быть успешно использованы в Азербайджане.

Как передает Report, об этом заместитель генерального директора министерства сельского хозяйства и развития сельских районов Израиля Ирена Эттингер-Вайнштейн заявила в ходе проходящего в Баку бизнес форума Азербайджан-Израиль.

По ее словам, Азербайджан и Израиль сотрудничают в сфере сельского хозяйства и намерены углубить это партнерство.

Так, по результатам вчерашней встречи в Баку были созданы совместные рабочие группы по работе в данной сфере.

Эттингер-Вайнштейн также выразила надежду на создание дорожной карты сотрудничества в сфере сельского хозяйства.

Она также поблагодарила правительство Азербайджана за теплый прием, демонстрирующий уровень отношений между странами.