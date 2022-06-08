Италия готова содействовать ЕС и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины

Италия поддерживает усилия Евросоюза и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины, и рассматривает возможности содействия в данном вопросе.

Италия поддерживает усилия Евросоюза и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины, и рассматривает возможности содействия в данном вопросе.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Наша дискуссия происходит на фоне срочной чрезвычайной ситуации вокруг помощи Украине в экспорте миллионов тонн зерна и продуктов питания, которые в настоящее время застряли в ее хранилищах", — отметил дипломат на открытии министерской встречи стран Средиземноморья по проблеме продовольственной безопасности.

Ди Майо заявил о том, что Италия продолжит активно участвовать во всех международных усилиях по поиску решения.