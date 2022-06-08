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Италия готова содействовать ЕС и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины

Италия готова содействовать ЕС и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины Италия поддерживает усилия Евросоюза и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины, и рассматривает возможности содействия в данном вопросе.
АПК
8 июня 2022 г. 12:53
Италия готова содействовать ЕС и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины

Италия поддерживает усилия Евросоюза и ООН по восстановлению поставок зерна из Украины, и рассматривает возможности содействия в данном вопросе.

Как передает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

"Наша дискуссия происходит на фоне срочной чрезвычайной ситуации вокруг помощи Украине в экспорте миллионов тонн зерна и продуктов питания, которые в настоящее время застряли в ее хранилищах", — отметил дипломат на открытии министерской встречи стран Средиземноморья по проблеме продовольственной безопасности.

Ди Майо заявил о том, что Италия продолжит активно участвовать во всех международных усилиях по поиску решения.

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