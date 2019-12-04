 Наверх

Инам Керимов: Азербайджан считает ОЭС важной платформой для регионального сотрудничества

​Инам Керимов: Азербайджан считает ОЭС важной платформой для региональ
© Report/ Elchin Murad

Товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) превышает 4 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов на VI заседании министров сельского хозяйства ОЭС в Баку.

"Азербайджан считает ОЭС важной платформой для регионального сотрудничества. Страны ОЭС установили успешное сотрудничество с Азербайджаном в ряде областей, включая сельское хозяйство. Мы реализовали региональные проекты с ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) и Всемирным банком с участием стран ОЭС. Эти проекты положительно сказываются на развитии сельского хозяйства в нашей стране", - сказал он.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!