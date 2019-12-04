Инам Керимов: Азербайджан считает ОЭС важной платформой для регионального сотрудничества

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Товарооборот между Азербайджаном и странами-членами Организации экономического сотрудничества (ОЭС) превышает 4 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов на VI заседании министров сельского хозяйства ОЭС в Баку.

"Азербайджан считает ОЭС важной платформой для регионального сотрудничества. Страны ОЭС установили успешное сотрудничество с Азербайджаном в ряде областей, включая сельское хозяйство. Мы реализовали региональные проекты с ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) и Всемирным банком с участием стран ОЭС. Эти проекты положительно сказываются на развитии сельского хозяйства в нашей стране", - сказал он.