Ильхама Гадимова: Будет проведена работа по расширению аграрного страхования в стране

"Будет проведена надлежащая просветительская и агитационная работа для более широко распространения аграрного страхования в стране".

"Будет проведена надлежащая просветительская и агитационная работа для более широко распространения аграрного страхования в стране".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова сказала в ходе обсуждения в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год.

По ее словам, принятие в стране закона "Об аграрном страховании" – одно из положительных институциональных изменений: "Страховыми услугами уже добровольно пользуются в животноводческой и растениеводческой сферах. Для большего распространения этого процесса в будущем будет проведена надлежащая просветительская и агитационная работа".