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Ильхама Гадимова: Будет проведена работа по расширению аграрного страхования в стране

Ильхама Гадимова: Будет проведена работа по расширению аграрного страхования в стране "Будет проведена надлежащая просветительская и агитационная работа для более широко распространения аграрного страхования в стране".
АПК
6 июня 2022 г. 15:48
Ильхама Гадимова: Будет проведена работа по расширению аграрного страхования в стране

"Будет проведена надлежащая просветительская и агитационная работа для более широко распространения аграрного страхования в стране".

Как сообщает Report, об этом заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадимова сказала в ходе обсуждения в комитете Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год.

По ее словам, принятие в стране закона "Об аграрном страховании" – одно из положительных институциональных изменений: "Страховыми услугами уже добровольно пользуются в животноводческой и растениеводческой сферах. Для большего распространения этого процесса в будущем будет проведена надлежащая просветительская и агитационная работа".

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Версия на азербайджанском языке İlhamə Qədimova: "Aqrar sığortanın ölkədə daha geniş vüsət alması istiqamətində iş aparılacaq"

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