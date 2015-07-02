​Госслужба: В Азербайджане тарифы на обязательные виды страхования не увеличатся

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В ближайшее время в Азербайджане не ожидается повышения тарифов на обязательные виды страхования.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы страхового надзора министерства финансов Намиг Халилов.

"Это не имеет экономического обоснования. Этот вопрос может быть вынесен на обсуждение только в том случае, если страхование по данному виду будет невыгодно страховщикам. В настоящее время таких проблем не наблюдается", - отметил Н.Халилов.

Начальник Госслужбы добавил, что нынешние проблемы в сфере обязательного страхования не связаны с ущербом: "Проблема страховых компаний связана с ведением деятельности, высокими расходами. Страховые компании прежде всего должны думать об этом".