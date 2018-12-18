Госслужба при Минсельхозе обнародовала сумму оставшихся в закрывшихся банках средств

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Баку. 18 декабря REPORT.AZ/ "Средства Государственной службы управления сельскохозяйственными проектами и кредитами остались во всех банках, но больше всего их в Zamin Bank, Ganja Bank и Royal Bank".
Об этом Report рассказал глава службы Мирза Алиев.
Напомним, что после закрытия банков на их счетах осталось в общей сложности 30 млн манатов, принадлежащих госслужбе.
Aynur BayramovaАвтор новости