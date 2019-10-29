Глава Ассоциации: Азербайджан ищет новые рынки сбыта хурмы

Азербайджан ищет новые рынки сбыта хурмы.

Об этом Report сообщил председатель Ассоциации производителей и экспортеров хурмы Гадир Юсифов.

По его словам, сейчас свежая хурма экспортируется на традиционные рынки: "В этом году производительность хурмы высокая, а покупательная способность в России, которая является одним из основных рынков сбыта хурмы, низкая. Поэтому мы ищем новые рынки, ведем переговоры об экспорте в арабские страны. Сейчас в небольшом объеме хурма экспортируется в Дубай".

В этом году Азербайджан экспортировал 27,071 тыс. тонн хурмы общей стоимостью 20,506 млн долларов. Экспорт хурмы составил 0,15% общих объемов экспорта.