Фонд аграрного страхования обнародовал результаты за 9 месяцев текущего года

В январе-сентябре текущего года Фонд аграрного страхования застраховал 405 604 гектара посевных площадей и 2 380 голов крупного и мелкого рогатого скота.

В январе-сентябре текущего года Фонд аграрного страхования застраховал 405 604 гектара посевных площадей и 2 380 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, за 9 месяцев в секторе растениеводства было собрано страховых взносов на сумму 10,856 млн манатов, страховое обеспечение по ним составило 457 млн манатов.

В сфере животноводства объем страховых взносов составил 1,412 млн манатов, страховое покрытие по ним - 14 млн манатов.

Таким образом, общий объем страховых взносов составил 12,268 млн манатов, а страховое обеспечение - 471 млн манатов.

За отчетный период страховые выплаты Фонда составили 3,789 млн манатов, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, страховые выплаты в секторе растениеводства выросли в 3,7 раза, составив 2,908 млн манатов, а выплаты в сфере животноводства увеличились примерно на 40% - до 881 тыс. манатов.

В Азербайджане 50% аграрных страховых взносов оплачивает государство, а оставшуюся часть - фермеры.