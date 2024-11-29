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Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 10 месяцев

Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 10 месяцев В январе-октябре текущего года Фонд аграрного страхования Азербайджана застраховал 406 500 га посевных площадей, а также 2 619 голов крупного и мелкого рогатого скота.
АПК
29 ноября 2024 г. 16:43
Фонд аграрного страхования Азербайджана подвел итоги 10 месяцев

В январе-октябре текущего года Фонд аграрного страхования Азербайджана застраховал 406 500 га посевных площадей, а также 2 619 голов крупного и мелкого рогатого скота.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, за 10 месяцев в секторе растениеводства собрано страховых взносов на сумму 10,841 млн манатов, а в сфере животноводства - на 1,58 млн манатов.

Таким образом, общий объем страховых взносов составил 12,421 млн манатов, а страховое обеспечение - 475 млн манатов.

За отчетный период страховые выплаты Фонда составили 4,049 млн манатов, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, страховые выплаты в секторе растениеводства выросли в 4 раза - до 3,142 млн манатов, а выплаты в сфере животноводства - примерно на 45% - до 907 тыс. манатов.

В Азербайджане 50% аграрных страховых взносов оплачивает государство, а оставшуюся часть - фермеры.

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Версия на азербайджанском языке Aqrar Sığorta Fondu 10 aylıq nəticələri açıqlayıb

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