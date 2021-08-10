Еще несколько азербайджанских предприятий будут экспортировать яблоки в Россию

Еще несколько азербайджанских предприятий будут экспортировать яблоки в Россию

Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий.

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Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий. Как сообщает Report, об этом говорится в информации Россельхознадзора. Решение принято на основе анализа информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращиваемых яблок на территории государства, а также под гарантии компетентного ведомства. Яблоки разрешено ввозить следующим компаниям: ООО "Агролайн" (город Гусар); - OOO "ECO FRUİTS" (Гусарский район); - OOO "NİAB" (Насиминский район); - Маил Кишиев Исмаил оглы (Наримановский р-н); - ООО "GF Company" (Наримановский р-н); - OOO "M-AGROFRESH" (Гусарский район); - ООО "EL FRUİTS" (Низаминский район); - Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкирский район). Подпишитесь на нашу страницу в Facebook