Еще несколько азербайджанских предприятий будут экспортировать яблоки в Россию

Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий.
Как сообщает Report, об этом говорится в информации Россельхознадзора.
Решение принято на основе анализа информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращиваемых яблок на территории государства, а также под гарантии компетентного ведомства.
Яблоки разрешено ввозить следующим компаниям:
ООО "Агролайн" (город Гусар);
- OOO "ECO FRUİTS" (Гусарский район);
- OOO "NİAB" (Насиминский район);
- Маил Кишиев Исмаил оглы (Наримановский р-н);
- ООО "GF Company" (Наримановский р-н);
- OOO "M-AGROFRESH" (Гусарский район);
- ООО "EL FRUİTS" (Низаминский район);
- Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкирский район).