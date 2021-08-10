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Еще несколько азербайджанских предприятий будут экспортировать яблоки в Россию

Еще несколько азербайджанских предприятий будут экспортировать яблоки в Россию Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий.
АПК
10 августа 2021 г. 12:10
Еще несколько азербайджанских предприятий будут экспортировать яблоки в Россию

Россельхознадзор с 10 августа 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с 8 азербайджанских предприятий.

Как сообщает Report, об этом говорится в информации Россельхознадзора.

Решение принято на основе анализа информации Агентства продовольственной безопасности Азербайджана о результатах проведенного фитосанитарного мониторинга предприятий, выращиваемых яблок на территории государства, а также под гарантии компетентного ведомства.

Яблоки разрешено ввозить следующим компаниям:

ООО "Агролайн" (город Гусар);

- OOO "ECO FRUİTS" (Гусарский район);

- OOO "NİAB" (Насиминский район);

- Маил Кишиев Исмаил оглы (Наримановский р-н);

- ООО "GF Company" (Наримановский р-н);

- OOO "M-AGROFRESH" (Гусарский район);

- ООО "EL FRUİTS" (Низаминский район);

- Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкирский район).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 8 müəssisəsi Rusiyaya alma ixrac edəcək

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