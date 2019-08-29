ЕС досрочно выплатит Франции 1 млрд евро сельхоздотаций из-за засухи

Франция добилась от Европейской комиссии (ЕК) досрочной выплаты в связи с засухой 1 млрд евро из причитающихся ей дотаций в рамках финансирования программы общей сельскохозяйственной политики.

Как передает Report о ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Франции Дидье Гийом. Он выступал в эфире новостного телеканала CNEWS.

"В связи с засухой во Франции мы получили согласие ЕК на досрочную выплату дотаций на сельское хозяйство в размере 1 млрд евро. Выплаты будут осуществлены 16 октября", - сказал министр. Согласно его данным, Брюссель также разрешил Франции осуществить покосы травы на землях, находящихся под паром в 70 департаментах страны. Это решение связано с сильной нехваткой кормов для скота, вызванной продолжающейся с весны засухой в стране.

Министр подчеркнул, что "совершенно очевидно, что происходит потепление климата во Франции, причем в дальнейшем оно будет только усиливаться". "Нынешняя засуха, которая последовала за засухой прошлого года, создает поистине опасную ситуацию. В особо тяжелом положении оказались скотоводческие хозяйства", - подчеркнул Гийом.

Он признал, что в связи с продолжающимися трудностями некоторые фермеры намерены полностью и до срока забить весь скот и в дальнейшем более не заниматься его разведением, переключившись на другую сельхоздеятельность.

Гийом сообщил, что в связи с засухой прошлого года государством была выплачена фермерам финансовая помощь в размере 200 млн евро для компенсации их потерь. "Судя по всему, засуха этого года более сильная и выплаты будут большими по размеру", - сказал он.