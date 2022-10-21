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Эрдоган: По "зерновому коридору" экспортировано 8 млн тонн агропродукции

Эрдоган: По "зерновому коридору" экспортировано 8 млн тонн агропродукции В рамках "зерновой сделки" из портов Украины по состоянию на 20 октября отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукцией.
АПК
21 октября 2022 г. 13:32
Эрдоган: По зерновому коридору экспортировано 8 млн тонн агропродукции

В рамках "зерновой сделки" из портов Украины по состоянию на 20 октября отбыли 363 сухогруза с 8 млн тонн агропродукцией.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с турецкими журналистами, сопровождавшими его в ходе визита в Азербайджан.

По его словам, около 62% этой продукции поставлены на рынки Европы, 19,5% - Азию, 13% - страны Африки, 5,3% - Ближний Восток.

"Бедные страны получили лишь 454 626 тонн агропродукции, это 5,7% от общего объема поставок. В основном по коридору экспортировались кукуруза, пшеница, подсолнечное масло, рапс и подсолнечный шрот. Доля этих видов агропродукции в общем объеме экспорта составили около 96%", - сказал он.

По словам Эрдогана, нет никаких препятствий для продления "зернового соглашения".

"К такому выводу я пришел по итогам переговоров с президентами Украины и России. Думаю, что любое препятствие, которое может возникнуть на этом пути, можно будет устранить", - отметил Эрдоган.

Отметим, что 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о запуске "зернового коридора" из Украины. 1 августа из Одесского порта вышло первое судно с украинским продовольствием.

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Версия на английском языке Erdogan: 8 million tons of agricultural products transported via grain corridor
Версия на азербайджанском языке Ərdoğan: “Taxıl dəhlizi” ilə 8 milyon ton kənd təsərrüfatı məhsulları daşınıb”

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