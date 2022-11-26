Два сухогруза перевезут соевые бобы из Украины в Испанию и Турцию

Из украинских портов вышли два судна с более чем 33 тыс. тонн соевых бобов.

Из украинских портов вышли два судна с более чем 33 тыс. тонн соевых бобов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 33 165 тонн соевых бобов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Port Alberni перевозит 26 765 тонн соевых бобов в Испанию, судно CS Cihan доставит 6,4 тыс. тонн в Турцию.

СКЦ отмечает, что 28 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 25 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 940 672 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 983 судов: 489 на прибытие в украинские порты и 494 - на выход из них", - подчеркнули в СКЦ.