О нас

Два сухогруза перевезут соевые бобы из Украины в Испанию и Турцию

Два сухогруза перевезут соевые бобы из Украины в Испанию и Турцию Из украинских портов вышли два судна с более чем 33 тыс. тонн соевых бобов.
АПК
26 ноября 2022 г. 10:25
Два сухогруза перевезут соевые бобы из Украины в Испанию и Турцию

Из украинских портов вышли два судна с более чем 33 тыс. тонн соевых бобов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"Два судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 33 165 тонн соевых бобов в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении.

Сухогруз Port Alberni перевозит 26 765 тонн соевых бобов в Испанию, судно CS Cihan доставит 6,4 тыс. тонн в Турцию.

СКЦ отмечает, что 28 груженых сухогрузов готовятся к досмотру в турецких территориальных водах, чтобы отправиться далее в пункты назначения.

"По состоянию на 25 ноября общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированных из трех украинских портов, составляет 11 940 672 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 983 судов: 489 на прибытие в украинские порты и 494 - на выход из них", - подчеркнули в СКЦ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
В результате землетрясения в Турции скончались 2 человека, пострадали 68 человек
23 ноября 2022 г. 13:55
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
Андрей Сипилин назначен помощником президента Азербайджана
24 ноября 2022 г. 18:19
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
Посол: Армения так и не смогла полностью подтвердить свою независимость
24 ноября 2022 г. 19:26
СГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
ФотоСГБ: На территорию Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, ввозится военная техника
24 ноября 2022 г. 11:28
В Украине создан тюркский батальон Туран
В Украине создан тюркский батальон "Туран"
21 ноября 2022 г. 06:31
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
Боррель: Турция предоставила доказательства, что не обходит санкции ЕС против России
23 ноября 2022 г. 00:06
Китайский дракон запаздывает на Южный Кавказ
Китайский "дракон" запаздывает на Южный Кавказ
22 ноября 2022 г. 14:45
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
МЧС: Строительство ряда зданий остановлено
ФотоМЧС: Строительство ряда зданий остановлено
19 ноября 2022 г. 12:10
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
В Азербайджане запущен процесс возврата НДС с покупки недвижимости
25 ноября 2022 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi