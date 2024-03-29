Начата регистрация фермеров, хозяйства которых переберутся на освобожденные территории

В Азербайджане стартует регистрация фермеров, овцеводческие и пчеловодческие хозяйства которых переберутся на пастбища и луга на освобожденных территориях.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, регистрация будет проходить посредством портала koc.eagro.az - подмодуля Электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS).
Фермеры, зарегистрированные в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также в Имишлинском, Бейлаганском, Агдашском, Евлахском, Мингячевирском, Уджарском, Зардабском и Самухском районах, которые планируют перебраться на освобожденные территории, с 1 апреля могут зарегистрироваться на указанном портале.
Пастбища будут выделены фермерам на той территории, которую они выбрали.
За дополнительной информацией можно обратиться в государственные центры аграрного развития.