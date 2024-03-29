Начата регистрация фермеров, хозяйства которых переберутся на освобожденные территории

В Азербайджане стартует регистрация фермеров, желающих перенести свои овцеводческие и пчеловодческие хозяйства на яйлаги (пастбища) на освобожденных территориях.

В Азербайджане стартует регистрация фермеров, овцеводческие и пчеловодческие хозяйства которых переберутся на пастбища и луга на освобожденных территориях.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, регистрация будет проходить посредством портала koc.eagro.az - подмодуля Электронной сельскохозяйственной информационной системы (EKTIS).

Фермеры, зарегистрированные в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также в Имишлинском, Бейлаганском, Агдашском, Евлахском, Мингячевирском, Уджарском, Зардабском и Самухском районах, которые планируют перебраться на освобожденные территории, с 1 апреля могут зарегистрироваться на указанном портале.

Пастбища будут выделены фермерам на той территории, которую они выбрали.

За дополнительной информацией можно обратиться в государственные центры аграрного развития.