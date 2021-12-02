Цены на кофе достигли максимальных значений за 10 лет

Стоимость поставок кофе выросла до максимальных показателей за последние 10 лет.

Стоимость поставок кофе выросла до максимальных показателей за последние 10 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в среду телекомпания CNBC со ссылкой на данные базирующейся в США Межконтинентальной биржи (Intercontinental Exchange, ICE).

Согласно этим данным, стоимость фьючерсов на поставки кофе в декабре составляла в минувший понедельник 2,34 доллара США за фунт (0,45 кг). В минувший четверг стоимость фьючерсов на кофе выросла до 2,46 доллара США за фунт.

Это наиболее высокая цена на кофе за последние 10 лет, констатирует CNBC. Дороже кофе стоил лишь в 2011 году, когда цены на него поднялись выше 3 доллара США за фунт.

По мнению специалиста датского Saxo Bank Оле Хансена, росту цен на кофе способствовал "идеальный шторм в последние 12 месяцев". В частности, по его словам, ситуацию усугубили погодные условия в Бразилии, где заморозки и засуха серьезно сказались на урожае кофе. Кроме того, к росту цен привели логистические трудности, вызванные пандемией нового коронавируса. Влияние этих факторов, по мнению эксперта, будет ощутимо на протяжении по меньшей мере двух лет.