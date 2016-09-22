BP начинает совместный проект с министерством образования стоимостью 358 тыс. манатов

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Компания BP-Azerbaijan начинает совместный проект с министерством образования в целях поддержки профессионального образования в сельскохозяйственной отрасли.

Как сообщает Report, реализация проекта стоимостью 358 тыс. манатов предусматривает создание ряда новых специальностей в сфере сельского хозяйства.

Так, в рамках проекта BP и ее партнеры взяли на себя обязательство по усилению профессиональной образовательной базы в сельскохозяйственной отрасли страны. Партнерство охватывает подготовку современных учебных материалов, руководств и обучающих методологий для ряда новых специальностей в данной сфере.

На пилотном этапе предусматривается проведение тренингов для 20 человек по вновь созданным разделам специальностей. В случае успешного исхода проект охватит все профессиональные учебные заведения по сельскохозяйственной сфере.

Проект реализуется British Council в период с сентября этого года по сентябрь 2017 года.

Выступивший на проходящем сегодня в Баку мероприятии по случаю начала программы партнерства региональный президент BP по Азербайджану, Турции и Грузии Гордон Биррелл заявил, что проект состоит из 12 модулей: "Мы ждем положительных результатов реализации проекта и верим, что он будет способствовать развитию новой методологии и новых разделов специальностей в сфере сельского хозяйства".

Министр образования Микаил Джаббаров, в свою очередь, выразил надежду, что новый проект внесет вклад в развитие сельского хозяйства в стране.