В "Азерсу" прокомментировали повышение тарифов на воду

ОАО "Азерсу" прокомментировало повышение тарифов на воду и канализацию решением Тарифного совета.

ОАО "Азерсу" прокомментировало повышение тарифов на воду и канализацию решением Тарифного совета.

Как сообщает Report, заявление сделал начальник отдела экономики акционерного общества Эльчин Джамалов.

"В последний раз тарифы на водоснабжение утверждались в 2016 году. За прошедший период произошли значительные изменения. Эти изменения коснулись увеличения стоимости услуг, затрат на производство, эксплуатацию. Хочу указать на ряд экономических факторов. Самым важным фактором является то, что за этот период число обслуживаемых ОАО абонентов возросло на 250 тысяч. Вместе с тем, охват услуг увеличился с 50% до 70%, в то же время значительно вырос процент бесперебойного водоснабжения других районов и центров, в включая Баку", - отметил он.