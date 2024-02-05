Азербайджанские компании представили свою продукцию на выставке Продэкспо-2024 в Москве

В Центральном выставочном комплексе ”Экспоцентр " в Москве открылась 31-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.

В Центральном выставочном комплексе ”Экспоцентр " в Москве открылась 31-я международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства.

Как сообщает российское бюро Report, в выставке, организованной при поддержке министерства сельского хозяйства России и под эгидой Торгово-промышленной палаты РФ, принимают участие 2 145 компаний из 40 стран, включая Азербайджан.

Заместитель исполнительного директора Агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Турал Гаджилы отметил, что стенд с азербайджанской продукцией пользуется большой популярностью: "Азербайджан традиционно выступает на данной выставке, и в этом году 28 наших компаний представляют свою продукцию в разных отраслях. Несмотря на то, что выставка отрылась всего пару часов назад мы видим большую заинтересованность к продукции из Азербайджана, а мы в свою очередь уже обсудили с организаторами и компаниями как можно улучшить свое участие на выставке Продэкспо".

Компании-производители из Азербайджана уже несколько лет представляют свою продукцию на стенде “Made in Azerbaijan”. Азербайджанская продукция демонстрируется при поддержке Министерства экономики и Фонда содействия экспорту и инвестициям в Азербайджане (AZPROMO).

Российским покупателям представлена продукция пищевой промышленности, сельскохозяйственная продукция, в том числе фрукты и овощи, вина, фруктовые соки, оливковое масло, сухофрукты и многое другое.