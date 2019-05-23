​Азербайджан закупил 258 тонн сливочного масла из Украины в апреле

В апреле этого года Азербайджан импортировал 258 тонн сливочного масла из Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Это 16,1% всего объема экспорта сливочного масла страны.

Показатель экспорта сливочного масла Украиной в апреле составил 1,6 тыс. тонн, что на 51% меньше, чем в апреле 2018 год. Снижение экспорта связано со снижением производства в стране.

В прошлом месяце Украина также экспортировала 220 тонн сливочного масла в Нидерланды, 150 тонн – в Турцию, 125 тонн – в Молдову. Таким образом, Азербайджан занял первое место по объему импорта украинского сливочного масла.