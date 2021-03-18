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Азербайджан закупает вакцины против бешенства у России

Азербайджан закупает вакцины против бешенства у России Досмотренные партии подконтрольного груза соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана и Евразийского экономического союза
АПК
18 марта 2021 г. 14:13
Азербайджан закупает вакцины против бешенства у России

Управление Россельхознадзора по Ставропольскому краю и Карачаево-Черкесской Республике досмотрело 88 тыс. доз живых вакцин против бешенства диких плотоядных животных.

Как сообщает Report со ссылкой на Россельхознадзор, весь объем товара предназначался на экспорт по государственному заказу Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Досмотренные партии подконтрольного груза соответствовали ветеринарно-санитарным требованиям Азербайджана и Евразийского экономического союза. Вакцина представляет собой суспензию культуры клеток ВНК-21, содержащую живой штамм "РВ-97" вируса бешенства, расфасованный в капсулы, заключенные внутрь приманки.

По данным Управления Россельхознадзора, экспорт вакцин из Ставропольского края в страны ближнего и дальнего зарубежья значительно вырос и за февраль этого года достиг объема в 5 512,39 тыс. доз.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Rusiyadan quduzuluğa qarşı vaksin alır

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