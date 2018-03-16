Азербайджан в прошлом году экспортировал мёд на 55 тыс. долларов

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ В прошлом году в 21 165 пчеловодческих хозяйствах Азербайджана от 271,7 тыс. пчелосемей получено 3 043,1 тонны меда, 90,2 тонны пчелиного воска, 11,2 тонны прополиса, 8,1 тонны перги и 281,7 кг маточного молочка.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, средняя цена продажи 1 кг. меда составила 23,7 манат, пчелиного воска - 11,5 маната, прополиса - 116,7 маната, перги - 56,7 маната, 1 грамма маточного молочка - 4,9 маната.

В 2017 году в 5 стран экспортировано 6,5 тонн меда на сумму 54,8 тысячи долларов, 93,8% этого объема пришлось на Японию.

В течение 9 лет, прошедших после принятия закона "О пчеловодстве", количество пчелосемей увеличилось в 1,9 раза, число пчелосемей на каждое пчеловодческое хозяйство - с 11,1 до 12,8, а производство меда - в 2,2 раза.