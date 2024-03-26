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Азербайджан в этом году поставит лук из Казахстана

Азербайджан в этом году поставит лук из Казахстана
АПК
26 марта 2024 г. 15:50
Азербайджан в этом году поставит лук из Казахстана

Казахстан планирует экспортировать 160 тыс. тонн лука в Азербайджан и Грузию в этом году.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил министр сельского хозяйства страны Айдарбек Сапаров.

По его словам, сейчас идет работа, связанная с вопросами логистики.

"В предыдущие годы наша страна экспортировала 180 тыс. тонн лука. А в этом году мы отправили 117 тыс. тонн. То есть экспорт снизился на 70 тыс. тонн. Поэтому цена тоже снизилась. Но мы на это не смотрим. Работа продолжается", - сказал Сапаров.

По словам казахстанского министра, сейчас цена на лук снизилась во всем мире, экспорт также сократился.

"С этого года министерство начало доводить план и показатели до областных акиматов. На самом деле не было никаких указаний, сколько лука сеять и какой объем должен быть по плану. С этого года мы по поручению премьер-министра доставили показатели в регионы. Что касается лука, то в предыдущие годы цена действительно выросла, поэтому хозяйства начали им заниматься. Сейчас цена на лук снизилась во всем мире. Экспорт также упал", - сказал Айдарбек Сапаров.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bu il Qazaxıstandan soğan idxal edəcək

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