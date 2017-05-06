Азербайджан в 3 раза увеличил импорт вина из Грузии

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ За январь-апрель текущего года Грузия экспортировала 18,4 млн бутылок натурального виноградного вина (0,75 л) в 39 стран мира.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальное агентство вина Грузии, это на 59% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сообщается, что выручка от экспорта вина за первые четыре месяца текущего года составила 41,4 млн долларов США. Экспорт грузинского вина вырос в направлении стран Евросоюза, Китая, США и других традиционных рынков.

В первой пятерке стран-экспортеров грузинского вина расположены Россия (11 076 205 бутылок), Китай (2 391 981 бутылка), Украина (1 874 212 бутылок), Польша (814 882 бутылки), Казахстан (602 407 бутылок).

Согласно статистике, объем экспорта вина увеличился в большинстве стран. Например, экспорт в Китай увеличился в 3,07 раза (2 391 981 бутылка), Францию - 4,32 раза (65 040 бутылок), Азербайджан - 3,17 раза (42 264 бутылки), Израиль - 2,5 раза (65 490 бутылок), Россию - 87% (11 076 205 бутылок), Германию - 38% (145 168 бутылок), Беларусь - 37% (183 150 бутылок), Украину - 26% (1 874 212 бутылок), Польшу - 19% (814 882 бутылки), Латвию - 14% (400 190 бутылок).

По данным агентства, за отчетный период экспорт бренди составил 4 325 298 бутылок (0,5 л) в 14 стран мира, что на 56% больше, чем за январь-апрель 2016 года. Выручка от их реализации составила 10,7 млн долларов.